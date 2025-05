L’omaggio di Sedrina È al suo campione Gimondi

Gimondi, il campione bergamasco di ciclismo, grande rivale del "Cannibale" Eddy Merckx. Sedrina, la sua città natale, celebra i 65 anni dalla prima vittoria di Gimondi in una gara da dilettante, avvenuta a Celana di Caprino il 1 maggio 1960. Lo fa con una mostra che si terrà il 1 e il 4 maggio, allestita in quella che fu casa e trattoria della famiglia Gimondi. La rassegna sarà visitabile (nel cortile esterno e negli spazi interni) dalle 9 alle 18. In programma anche una visita guidata ai "Luoghi di Felice", dalle 15,30. Centinaia i pezzi in esposizione, grazie alla disponibilità dei proprietari. Ci sarà la prima bicicletta usata per le corse da Gimondi, la prima maglietta con cui corse per la società Sedrinese. E poi le foto - raccolte sempre da amici -della festa che Sedrina tributò a Gimondi in occasione della vittoria al Tour de France del 1965.

