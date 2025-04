L’occasione dei referendum | una proposta per rompere il silenzio

L'occasione dei referendum: una proposta per rompere il silenzio

La destra ha deciso di sabotare i cinque referendum abrogativi dell'8 e del 9 giugno. Di questi referendum i giornali non parlano, su di essi le televisioni non informano.

