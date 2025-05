Locanda Case Vecie offre passeggiate con pony e arrosticini

Case Vecie per fare una passeggiata con i pony di Fattoria Erbin accompagnati da Benedetta. Il ritrovo è in Locanda.Dalle 19:30, la Locanda Case Vecie. 🔗 Veronasera.it - Locanda Case Vecie offre passeggiate con pony e arrosticini Venerdì 2 maggio ritorna l'appuntamento in collaborazione con Fattoria Erbin.Dalle 17 sarà possibile portare bambini dai 4 ai 12 anni alleper fare una passeggiata con idi Fattoria Erbin accompagnati da Benedetta. Il ritrovo è in.Dalle 19:30, la.

We are two dots - Live music alla Locanda Case Vecie - Quest'anno inauguriamo la stagione musicale alla locanda con il duo live We Are Two Dots. Li abbiamo già visti esibirsi in Locanda l'anno scorso e ci hanno conquistato con il loro mix di musica pop e soul funk. Per chi se li fosse persi e per trascorrere una serata diversa in Locanda, vi... 🔗veronasera.it

La Locanda Case Vecie riapre parlando di vela - La Locanda Case Vecie riapre parlando di vela, dalle acque del nostro Garda fino ai grandi orizzonti oceanici passando da Olimpiadi e Coppa America. Viene a trovarci Vittorio Bissaro in una serata organizzata dallo Yacht Club Verona ASD. Vittorio è cresciuto velisticamente sul Garda, ha vinto... 🔗veronasera.it

Il weekend di Pasqua all'Agriturismo Case Vecie - Il weekend di Pasqua all'Agriturismo Case Vecie dal 19 al 21 marzo 2025: «Trascorreremo tre giornate insieme a contatto con la natura e la fauna di Case Vecie». Sabato 19 aprile inaugureremo il recinto delle pecore e i nuovi agnellini nati nelle ultime settimane, un'occasione per portare... 🔗veronasera.it

