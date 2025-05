L’obbrobrio Ferrari bianca e blu scatena i tifosi | bella come la pizza con l’ananas

Ferrari ha preparato per il gran premio di Miami. Domenica 4 maggio (ma già durante le prove e le qualifiche) la Ferrari scenderà in pista con un vestito stravolto. Non più il rosso della passione. Ma nemmeno il giallo o il blu elettrico che si vedono sulle super car del Cavallino in giro per le strade comuni. Quello che il reparto marketing, grafici e compagnia bella hanno partorito si avvicina alL’obbrobrioIn Scuderia hanno deciso di vestire la FS-25 per metà come una Williams. Lo hanno fatto per accordi con il title sponsor Ferrari, l’azienda produttrice di hardware Hp (quella dei personal computer) i cui colori ufficiali sono il bianco e il blu.Leggi anche: Hamilton in questo momento è un problema per la Ferrari, Leclerc ha già fatto smettere Vettel (Turrini)La Ferrari diventa una Williams per questioni di sponsorE quindi vedremo una Ferrari un po’ bianca, un po’ blu e un po’ rossa. 🔗 Ilnapolista.it - L’obbrobrio Ferrari bianca e blu scatena i tifosi: bella come la pizza con l’ananas Gli sponsor hanno conquistato il mondo. Se avete ancora qualche dubbio, guardate la livrea che laha preparato per il gran premio di Miami. Domenica 4 maggio (ma già durante le prove e le qualifiche) lascenderà in pista con un vestito stravolto. Non più il rosso della passione. Ma nemmeno il giallo o il blu elettrico che si vedono sulle super car del Cavallino in giro per le strade comuni. Quello che il reparto marketing, grafici e compagniahanno partorito si avvicina alIn Scuderia hanno deciso di vestire la FS-25 per metàuna Williams. Lo hanno fatto per accordi con il title sponsor, l’azienda produttrice di hardware Hp (quella dei personal computer) i cui colori ufficiali sono il bianco e il blu.Leggi anche: Hamilton in questo momento è un problema per la, Leclerc ha già fatto smettere Vettel (Turrini)Ladiventa una Williams per questioni di sponsorE quindi vedremo unaun po’, un po’ blu e un po’ rossa. 🔗 Ilnapolista.it

