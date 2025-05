Lo Spezia rovina la festa del Pisa di Inzaghi | per il ritorno in Serie A manca ancora un punto

Pisa di Inzaghi ha fatto il suo vincendo contro il Frosinone, grazie al gol partita di Meister ma non ha potuto brindare al matematico ritorno in Serie A per il contemporaneo successo dello Spezia che rimandato la festa nerazzurra di un'altra settimana. Intanto restano in bilico anche i playoff che, secondo regolamento, potrebbero non disputarsi se la distanza tra 3a e 4a in classifica aumentasse ancora. 🔗 Ildiha fatto il suo vincendo contro il Frosinone, grazie al gol partita di Meister ma non ha potuto brindare al matematicoinA per il contemporaneo successo delloche rimandato lanerazzurra di un'altra settimana. Intanto restano in bilico anche i playoff che, secondo regolamento, potrebbero non disputarsi se la distanza tra 3a e 4a in classifica aumentasse. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

