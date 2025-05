Lo Spezia liquida la Salernitana con un gol per tempo | al Picco è 2-0

Ilsecoloxix.it - Lo Spezia liquida la Salernitana con un gol per tempo: al Picco è 2-0 In rete Kouda e Vignali. Gli aquilotti festeggiano la matematica qualificazione alla semifinale play-off 🔗 Ilsecoloxix.it

Se ne parla anche su altri siti

Mantova-Spezia 2-2: aquilotti avanti di 2 gol e poi ripresi, la A diretta si allontana - Mantova, 13 aprile 2025 – Punti persi pesanti dello Spezia che pareggia a Mantova 2-2 dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischiando anche nel finale di perdere. Dopo i gol di Aurelio e Salvatore Esposito, ci ha pensato Maggioni con una doppietta a fissare lo score. A cambiare la gara l'espulsione di Bertola, che è apparsa non proprio limpida (era più giusta un'ammonizione). Adesso il Pisa è a +7, mentre il Sassuolo può festeggiare aritmeticamente la Serie A. 🔗lanazione.it

Spezia-Salernitana (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - Il 2 a 2 di Frosinone ha il sapore della resa per uno Spezia che deve pensare a difendere il terzo posto dall’assalto della Cremonese; per gli aquilotti arriva un cliente assai scomodo come la Salernitana di Marino. Liguri costretti alla rimonta per ben 2 volte dai ciociari, e capaci comunque di uscir fuori con un punto dalla sfida. Il vantaggio sul quarto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Spezia-Salernitana (giovedì 01 maggio 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Aquilotti favoriti contro i campani dell’ex Marino - Il 2 a 2 di Frosinone ha il sapore della resa per uno Spezia che deve pensare a difendere il terzo posto dall’assalto della Cremonese; per gli aquilotti arriva un cliente assai scomodo come la Salernitana di Marino. Liguri costretti alla rimonta per ben 2 volte dai ciociari, e capaci comunque di uscir fuori con un punto dalla sfida. Il vantaggio sul quarto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Approfondimenti da altre fonti

Le pagelle di Spezia–Salernitana: Kouda il migliore, promossa la difesa; Bari e Salernitana pareggiano, frena lo Spezia. Frosinone, vittoria salvezza; Spezia all'ultimo respiro, pari show a Brescia. Sale la Cremonese; Serie B, i risultati della 19ª giornata. Il Sassuolo si ferma a Pisa, finale tiratissimo nel derby calabrese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Le pagelle di Spezia–Salernitana: Kouda il migliore, promossa la difesa - La Spezia – Segnano Kouda e Vignali, un gol per tempo. Bene anche Mateju, autore dell’assist per la rete dell’ex Picerno. Promossa in blocco la difesa, abile a reggere la reazione della Salernitana a ... 🔗ilsecoloxix.it

Lo Spezia vince 2-0 contro la Salernitana con la nuova proprietà in tribuna, gol di Kouda e Vignali - Lo Spezia vince 2-0 contro la Salernitana nel 2025, con i gol di Kouda e Vignali; prima presenza dal vivo del nuovo proprietario Thomas Roberts che rafforza il progetto societario verso i play off. 🔗gaeta.it

Spezia-Salernitana 2-0: prima Kouda e poi Vignali davanti a Roberts e Stillitano - Gli avversari colpiscono due pali nel secondo tempo. Il Pisa deve rimandare i festeggiamenti per la promozione diretta ... 🔗msn.com