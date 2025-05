Ilgiorno.it - Lo spettacolo della Milano-Sanremo. Una regina cinese e il nuovo codice

Buona parte di questo numero di “via!”, allegato gratuitamente al Giorno di sabato, è dedicato alla XVI edizionemitica Coppa, la Signora delle Gare, emblema dell’automobilismo sportivo: la prima gara venne disputata in Italia nel 1906. Quest’anno la partecipazione è stata massiccia, oltre 90 vetture d’epoca con i relativi equipaggi, tra le quali addirittura due Bugatti, una miriade di Porsche 911 e 356 e varie Ferrari. Il percorso, oltre 1.000 chilometri, ha portato la favolosa carovana dall’autodromo di Monza, il tempiovelocità, alla città dei fiori,. E non è mancata una visita ai cantieri Riva di Sarnico, dove nacquero i motoscafi in legno più belli del mondo.Nella sezione “prove” il magazine di Aci ha voluto effettuare, forse primo in assoluto, un long test di un’auto: abbiamo provato come va e quanto consuma una MG ibrida dell’ultima generazione. 🔗 Ilgiorno.it