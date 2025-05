Lo sceneggiatore di Ritorno al Futuro parla della possibilità di un sequel

sceneggiatore della leggendaria trilogia di Ritorno al Futuro, ha definitivamente chiuso le porte a qualsiasi nuovo progetto legato all’universo del film. Nonostante le speculazioni accese dai creatori della serie Cobra Kai, Gale, all’ennesima domanda su quando sarebbe stato realizzato un possibile Ritorno al Futuro 4 ha risposto con un categorico “mai“. Per evitare ulteriori dubbi, ha inoltre confermato che non verranno mai creati prequel o spin-off. Dichiarazione“Non capisco perché continuino a parlarne! Voglio dire, pensano davvero che se lo ripetono abbastanza volte, alla fine lo faremo? È come se sapessero che in ogni intervista la gente chiede: “Oh Bob, quando ci sarà Ritorno al Futuro 4?” Mai. 🔗 Screenworld.it - Lo sceneggiatore di Ritorno al Futuro parla della possibilità di un sequel Durante un recente incontro con i fan agli Universal Fan Fest Nights, come riportato da People, Bob Gale, co-leggendaria trilogia dial, ha definitivamente chiuso le porte a qualsiasi nuovo progetto legato all’universo del film. Nonostante le speculazioni accese dai creatoriserie Cobra Kai, Gale, all’ennesima domanda su quando sarebbe stato realizzato un possibileal4 ha risposto con un categorico “mai“. Per evitare ulteriori dubbi, ha inoltre confermato che non verranno mai creati prequel o spin-off. Dichiarazione“Non capisco perché continuino arne! Voglio dire, pensano davvero che se lo ripetono abbastanza volte, alla fine lo faremo? È come se sapessero che in ogni intervista la gente chiede: “Oh Bob, quando ci saràal4?” Mai. 🔗 Screenworld.it

