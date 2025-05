Llorente sottolinea | Inter non ha difeso male Meriti al Barcellona

Llorente ha parlato al termine di Barcellona-Inter, match terminato con il punteggio di 3-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO – Fernando Llorente si è così pronunciato a Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter: «Il gol dell'1-0 nasce da una giocata meravigliosa dell'Inter, conclusa con un colpo di tacco pazzesco di Thuram. L'Inter deve sfruttare i calci piazzati perché ha dimostrato di essere superiore ai catalani grazie alla sua maggiore forza fisica. Per il resto, penso che abbia fatto una buona partita. Non ha difeso male, sono i calciatori del Barcellona che lasciano poco tempo per respirare».

Stramaccioni sottolinea: «Inter senza 7-8 elementi. Gestione dolorosa» - Andrea Stramaccioni si è pronunciato in merito al pareggio dell’Inter contro il Parma, indicando il suo pensiero sul peso delle sostituzioni di Simone Inzaghi. IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro il Parma per 2-2, subendo una rimonta negli ultimi 30 minuti dell’incontro. Di ciò ha parlato l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni, che a DAZN ha così analizzato la sfida: «Quando parliamo di profondità della rosa, valutiamo la possibilità di sostituire 1-2-3 elementi in una determinata situazione. 🔗inter-news.it

Bucciantini sottolinea: «Inter unica squadra completa. Un’urgenza!» - Marco Bucciantini ha esposto il suo pensiero in merito alla lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando come l’Inter si trovi in una situazione unica. CONVINZIONE ECCESSIVA – Marco Bucciantini si è così espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto: «Il Napoli (momentaneamente a 3 punti dall’Inter, ndr.) sta giocando meglio, ma la partita intera non la sta offrendo. Chi gioca tante partite può raccontarla così, parlando dei tanti impegni. 🔗inter-news.it

Visnadi sottolinea: «Inter ha alzato l’asticella rispetto al 2023. Il confronto!» - Gianni Visnadi ha sottolineato il valore del passaggio del turno dell’Inter ai danni del Bayern Monaco, comparando il percorso dei nerazzurri in Champions League a quello del 2023. IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così pronunciato a Radio Sportiva su Inter-Bayern Monaco: «Incredibile quello che sta facendo l’Inter, con una grande programmazione e capacità organizzativa. Al netto degli infortuni, il percorso del 2023 dei nerazzurri fu favorito da degli accoppiamenti più morbidi. 🔗inter-news.it

“Non vedo la stessa cosa nell’Inter”: l’accusa velata del doppio ex che incendia Bayer-Inter - Matthäus sottolinea che l’Inter, pur non avendo la stessa qualità individuale, potrebbe comunque essere competitiva grazie a un collettivo che ha saputo crescere insieme negli anni. 🔗msn.com