LIVE Musetti-Diallo ATP Madrid 2025 in DIRETTA | vendicare il precedente di Davis e approdare in semifinale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo, si gioca per un posto in semifinale contro Matteo Arnaldi o Jack Draper.L'azzurro non vuole assolutamente smettere di stupire, e oggi ha un'occasione veramente importante per assicurarsi la seconda semifinale consecutiva in un torneo di questa caratura dopo l'ultimo atto raggiunto a Montecarlo. Di fronte all'azzurro per un posto tra i migliori 4 del torneo c'è una vecchia conoscenza di Davis: Gabriel Diallo.Era settembre 2024 e sul cemento indoor di Bologna il n.1 della squadra azzurra Musetti affrontava il giovane canadese dal servizio potente, senza mai riuscire a strapparglielo e soccombendo in due parziali.

