LIVE Musetti-Diallo 6-4 4-3 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel 2 set

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-DRAPER5-3 Addirittura a zero Musetti!40-0 Fuori il dritto in costruzione del canadese.30-0 Largo il dritto di Diallo.15-0 Prima slice e dritto comodo!4-3 A trenta tiene la battuta e non molla Diallo.40-30 Fuori il comodo dritto del canadese dopo il servizio.40-15 Prima vincente.30-15 Servizio e dritto Diallo.15-15 Vincente la smorzata del canadese.0-15 Arriva su tutto e spinge in recupero sempre Musetti, alla fine non può che sbagliare Diallo.4-2 Si allarga il rovescio in controbalzo di Diallo! Una roccia Musetti!40-15 Per fortuna sbaglia in palleggio il canadese.Seconda30-15 Passante di dritto in cross a segno Diallo.30-0 Perfetto Musetti nella gestione dello scambio e nella chiusura di dritto!15-0 Non risponde di dritto il canadese. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Diallo 6-4, 4-3, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 2° set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-DRAPER5-3 Addirittura a zero!40-0 Fuori il dritto in costruzione del canadese.30-0 Largo il dritto di.15-0 Prima slice e dritto comodo!4-3 A trenta tiene la battuta e non molla.40-30 Fuori il comodo dritto del canadese dopo il servizio.40-15 Prima vincente.30-15 Servizio e dritto.15-15 Vincente la smorzata del canadese.0-15 Arriva su tutto e spinge in recupero sempre, alla fine non può che sbagliare.4-2 Si allarga il rovescio in controbalzo di! Una roccia!40-15 Per fortuna sbaglia in palleggio il canadese.Seconda30-15 Passante di dritto in cross a segno.30-0 Perfettonella gestione dello scambio e nella chiusura di dritto!15-0 Non risponde di dritto il canadese. 🔗 Oasport.it

