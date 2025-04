LIVE Musetti-De Minaur 6-4 2-1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | azzurro avanti di set e break!

DIRETTA LIVE2-1 Troppo bello Musetti da vedere giocare! Alza la traiettoria, è sempre perfettamente in spinta e bilanciato con le gambe. Alla fine sbaglia di rovescio De Minaur e consegna un altro break, il secondo del match. Alla settima chance concessa però contro le ZERO di Musetti!30-40 Super risposta di dritto! Un’ora di gioco: Musetti ha la chance di allungare ancora!30-30 Largo ancora un dritto in palleggio nel momento di concretizzare.15-30 Non ha modo di sfondare e sbaglia di dritto l’aussie.15-15 Perde il dritto De Minaur.15-0 Riparte con il servizio vincente l’aussie.1-1 Ace (2°)! A zero anche Musetti!40-0 Lungo il rovescio di De Minaur.30-0 Che meraviglia l’uscita di rovescio vincente sul lungolinea!15-0 Ribatte colpo su colpo di rovescio Musetti alle accelerazioni di De Minaur, che poi stecca di dritto. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 6-4, 2-1, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro avanti di set e break! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Troppo belloda vedere giocare! Alza la traiettoria, è sempre perfettamente in spinta e bilanciato con le gambe. Alla fine sbaglia di rovescio Dee consegna un altro, il secondo del match. Alla settima chance concessa però contro le ZERO di!30-40 Super risposta di dritto! Un’ora di gioco:ha la chance di allungare ancora!30-30 Largo ancora un dritto in palleggio nel momento di concretizzare.15-30 Non ha modo di sfondare e sbaglia di dritto l’aussie.15-15 Perde il dritto De.15-0 Riparte con il servizio vincente l’aussie.1-1 Ace (2°)! A zero anche!40-0 Lungo il rovescio di De.30-0 Che meraviglia l’uscita di rovescio vincente sul lungolinea!15-0 Ribatte colpo su colpo di rovescioalle accelerazioni di De, che poi stecca di dritto. 🔗 Oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

