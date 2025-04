LIVE Italia-Svezia 6-4 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | ottava vittoria di fila per Constantini Mosaner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-CINA DI curling misto DALLE 15.00

00.43 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.

00.42 Constantini/Mosaner volano sull'8-0 di parziale nel loro percorso nel gruppo A. I due azzurri ora attendono l'ultimo appuntamento, previsto per domani pomeriggio contro i Paesi Bassi, incontro decisamente alla portata per completare l'en plein nella prima fase del torneo iridato.

00.40 Ennesima prestazione solidissima quella fornita questa sera dai campioni olimpici. Fondamentale e decisivo l'inizio del match, in cui la coppia azzurra ha di fatto creato quel margine che le ha consentito di giocare con serenità, strappando ben due volte la mano nei primi due end dell'incontro.

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

Mondiali, 2030: presidente Concacaf contrario alle 64 squadre partecipanti - Il Presidente della Concacaf, Victor Montagliani, ha dichiarato che non si dovrebbe prendere in considerazione un Mondiale a 64 squadre nel 2030, unendosi ad altre confederazioni nell’opposizione al piano presentato dalla Conmebol. Nei giorni scorsi infatti, il numero uno della Conmebol, Alejandro Dominguez, aveva avanzato ufficialmente la proposta di organizzare il Mondiale 2030 con 64 squadre, rispetto alle 48 previste per l’edizione dell’anno prossimo. 🔗sportface.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

