LIVE Italia-Olanda 3-0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | seconda mano rubata dagli azzurri

DIRETTA LIVE19.32: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del terzo end, l’Olanda elimina la guardia centrale azzurra19.27. Niente bocciata finale per gli olandesi, altra mano rubata per gli azzurri: 3-019.25: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 2 tiri dell’end ma senza guardie e dunque possibilità di bocciata per gli olandesi, vediamo cosa fa Constantini19.19: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end19.14. SUBITO mano rubata DA DUE PER GLI azzurri! 2-0 Italia19.11. Errore degli olandesi che tolgono la loro unica stone a punto e ora ce ne sono due Italiane19.06: Stone olandese a punto dopo 4 tiri del primo end19.03: Inizia la partita, mano per l’Olanda18.58: L’avversaria odierna dell’Italia è l’Olanda, capace di vincere un solo incontro finora. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 3-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: seconda mano rubata dagli azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del terzo end, l’elimina la guardia centrale azzurra19.27. Niente bocciata finale per gli olandesi, altraper gli: 3-019.25: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 2 tiri dell’end ma senza guardie e dunque possibilità di bocciata per gli olandesi, vediamo cosa fa Constantini19.19: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end19.14. SUBITODA DUE PER GLI! 2-019.11. Errore degli olandesi che tolgono la loro unica stone a punto e ora ce ne sono duene19.06: Stone olandese a punto dopo 4 tiri del primo end19.03: Inizia la partita,per l’18.58: L’avversaria odierna dell’è l’, capace di vincere un solo incontro finora. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Ganz/Cassol prime in qualificazione! Pellegrino/Graz avanti. Finali alle 14.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59: Italia dunque in finale, con un sorprendente miglior tempo, nella gara femminile e in finale con il settimo tempo nella gara maschile 11.57. Queste le squadre che parteciperanno alla finale maschile: Norvegia, Finlandia, Francia, Cechia, Svizzera, Polonia, Italia, Usa, Germania, Spagna, Canada, Svezia, Slovenia, Austria, Cina 11.57: Wang qualifica la Cina alla finale 11. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: Braekken al comando dopo la prima manche, azzurri lontani. Si riparte alle 11.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.33 Buona gara per l’andorrano Pirmin Estruga Sans, 25mo a 3.66 da Braekken. 9.31 29mo il transalpino Arthur Heude a 4.15 dalla prima posizione. 9.29 Il ceco Aldo Tomasek si infila in 30ma posizione a 4.27 dalla testa. 9.26 Lo statunitense Aksel Lindenmeyr paga 3.92 dalla testa, l’americano estromette dai primi trenta Ruffinoni. 9.22 La top-10 provvisoria della prima manche. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: prima manche alle 8.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile valevole per i Mondiali juniores 2025 di sci alpino in programma a Tarvisio (Italia). La manifestazione iridata giunge al termine: quella di oggi sarà l’ultima competizione che si disputerà nella località friulana per ciò che concerne la kermesse dedicata alle giovani stelle dello sci alpino. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Italia-Olanda 2-0 rivivi la diretta finale Coppa Davis: Berrettini e Sinner super, è vittoria!; FINALE Davis, Italia-Olanda 2-0: Sinner-Griekspoor 7-6 6-2, l'Italia vince la Coppa!; Tennis Tracker: l'Italia vince la Coppa Davis! Sinner e Berrettini schiantano l'Olanda 2-0; Cobolli batte Griekspoor: l'Italia è prima!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Olanda, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: ultimo impegno per gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, nona e ultima sfida del ... 🔗oasport.it