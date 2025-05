LIVE Italia-Gran Bretagna Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori per la promozione

DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, partita valevole per i Mondiali 2025 del Gruppo A Divisione I di hockey ghiaccio. Archiviata la importante vittoria per 4-1 contro la Polonia, l’Italia del ghiaccio torna subito in pista per affrontare la sfida più delicata e importante del torneo: quella contro la Gran Bretagna, in programma alle ore 11.30 a Sfântu Gheorghe, in Romania.Una partita che ha il sapore di una vera e propria finale anticipata: vincere significherebbe mettere un piede e mezzo nella tanto desiderata Top Division, il massimo LIVEllo mondiale dell’hockey su ghiaccio. Il successo contro i polacchi, maturato con una rimonta esemplare, ha ridato entusiasmo e fiducia a un gruppo che fin qui ha mostrato carattere, organizzazione e Grande concretezza. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la promozione CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valevole per idel Gruppo A Divisione I di. Archiviata la importante vittoria per 4-1 contro la Polonia, l’deltorna subito in pista per affrontare lapiù delicata e importante del torneo: quella contro la, in programma alle ore 11.30 a Sfântu Gheorghe, in Romania.Una partita che ha il sapore di una vera e propria finale anticipata: vincere significherebbe mettere un piede e mezzo nella tanto desiderata Top Division, il massimollo mondiale dell’su. Il successo contro i polacchi, maturato con una rimonta esemplare, ha ridato entusiasmo e fiducia a un gruppo che fin qui ha mostrato carattere, organizzazione ede concretezza. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: primo posto per Joep Wennemars, David Bosa chiude ultimo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Premiate le ragazze, ricordiamo: 1 Miho Takagi (Giappone), 2 Femke Kok (Olanda), 3 Jutta Leerdam (Olanda). 15.22 Ultimo posto per David Bosa, ma ripetiamo non era nelle condizioni ottimali. 15.19 Jordan Stolz chiude solamente al terzo posto, delusione per l’americano. Doppietta olandese quindi, primo posto per Joep Wennemars, secondo Jenning De Boo. 15. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Mondiali di hockey su ghiaccio – Divisione I 2025: programma, orari e dove vedere le partite dell’Italia; Tuffi. Altro 4° posto per l'Italia: oro alla Cina nel sincro 3 metri uomini; Italia batte Gran Bretagna 90-56 agli Europei di basket: ora sfida alla Serbia; Nazionale femminile, prima vittoria al Mondiale – Gran Bretagna battuta 2 a 0. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Italia-Gran Bretagna, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, partita ... 🔗oasport.it

Italia-Gran Bretagna oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming - Tutti uniti, tutti insieme, per la promozione. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca Italia-Gran Bretagna, quarto incontro valido per i Campionati Mondiali di ... 🔗oasport.it

LIVE Mondiali indoor: la serata del day 1 - DIRETTA TV - La seconda giornata dei Mondiali indoor di Nanchino sarà trasmessa in diretta tv sabato 22 marzo: 3.00-5.40 RaiSport, 11.15-13.00 Rai 2, 13.00-13.30 RaiSport, 14-14.25 Rai 2. 🔗informazione.it