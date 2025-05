LIVE Italia-Gran Bretagna 1-4 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | britannici a valanga gli azzurri accorciano le distanze

DIRETTA LIVE9.30? GOOOOOOOOOOOL MISLEY! Gli azzurri provano a reagire. Da qualche minuto avevano alzato il baricentro. La diagonale da destra di Misley, potrebbe esserci una deviazione di Saracino da distanza ravvicinata ma il gol viene assegnato a Misley9’40” Serie di conclusioni degli azzurri che provano il forcing dopo un lungo periodo asfittico13’00” L’Italia non c’è. Perde il disco Purdeller, Duggan ne approfitta e da distanza ravvicinata non lascia scampo a Clara. azzurri in ginocchio13’40” Fase poco esaltante dell’incontro con l’Italia che fatica ad organizzarsi e la Gran Bretagna che controlla senza troppi patemi e prova a ripartire in contropiede16’00” Ristabilita la parità numerica17’50” Ancora un rischio per l’Italia con il diagonale di Kirk che non viene deviato18’10”: Italia in Grande difficoltà e ora in inferiorità numerica per la penalità a Kostner19’18” Altro gol lampo della Gran Bretagna e ancora una volta il contropiede di Kirk che devia in rete l’assist di Perlini che aveva recuperato palla nella metà campo azzurra. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 1-4, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: britannici a valanga, gli azzurri accorciano le distanze CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30? GOOOOOOOOOOOL MISLEY! Gliprovano a reagire. Da qualche minuto avevano alzato il baricentro. La diagonale da destra di Misley, potrebbe esserci una deviazione di Saracino da distanza ravvicinata ma il gol viene assegnato a Misley9’40” Serie di conclusioni degliche provano il forcing dopo un lungo periodo asfittico13’00” L’non c’è. Perde il disco Purdeller, Duggan ne approfitta e da distanza ravvicinata non lascia scampo a Clara.in ginocchio13’40” Fase poco esaltante dell’incontro con l’che fatica ad organizzarsi e lache controlla senza troppi patemi e prova a ripartire in contropiede16’00” Ristabilita la parità numerica17’50” Ancora un rischio per l’con il diagonale di Kirk che non viene deviato18’10”:inde difficoltà e ora in inferiorità numerica per la penalità a Kostner19’18” Altro gol lampo dellae ancora una volta il contropiede di Kirk che devia in rete l’assist di Perlini che aveva recuperato palla nella metà campo azzurra. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Ascolti tv venerdì 14 marzo: The Voice Senior, Le onde del passato, Propaganda Live - Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Senior. Su Rai 2 4 metà. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Le onde del passato. Su Italia 1 Chief of Station – Verità a tutti i costi. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 14 marzo 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

LIVE Milano-Bergamo 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 14-7, Egonu e compagne in fuga nel secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-11 Manfredini non trova le mani del muro in fast. 20-11 Manfredini mette giù una palla a filo rete. 20-10 Ennesima bordata in attacco di Egonu. 19-10 Arriva uno dei primi errori in attacco di Milano. Pietrini prende il posto di Sylla. 19-9 Bergamo si sblocca in attacco con Mlejnkova. 19-8 Adriano entra in campo e viene murata da Daalderop. Bergamo in grande confusione. 🔗oasport.it

Mobilità docenti 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 10 marzo alle 14:30 - Il 7 marzo sono iniziate le operazioni per la mobilità che riguardano il personale scolastico per l’anno scolastico 2025-2026. C'è tempo fino al 25 marzo. Pubblicata l’ordinanza, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo Mobilità docenti 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

eFIBA 3. L'Italia batte la Gran Bretagna e va ai Quarti. Contro la Germania il 2 novembre (diretta YouTube); Mondiale femminile, l’Italia vince il Mondiale senza subire reti; Box Office Italia Usa del 14/02/2025; Gcap, il futuro cacciabombardiere più grande al mondo: ecco come sarà. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Italia-Gran Bretagna, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la promozione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, partita ... 🔗oasport.it