LIVE Italia-Gran Bretagna 0-2 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | Kirk fa la differenza nel primo periodo

DIRETTA LIVE FINE primo periodo: 0-2 Gran Bretagna 0'33" Grande occasione per Misley che non riesce a fare centro da distanza ravvicinata 2'38" Il raddoppio della Gran Bretagna. E' ancora Kirk a fare la differenza recuperando il disco sulla tre quarti azzurra e serve centralmente Halbert che, lasciato colpevolmente libero dagli azzurri, non ha problemi ad insaccare. 2-0 4'51": Ripartenza velocissima della Gbr che piazza Neilson davanti alla porta ma è bravo Fadani a respingere 6.45? Si alza la pressione degli azzurri, poco intraprendente la Gran Bretagna nelle ultime fasi di gioco. Non arrivano però le conclusioni pericolose da parte dell'Italia 8'20" Penetrazione di Trivellato sulla sinistra ma l'assistenza dell'azzurro non è precisa 9'13" Nessun tiro in porta nell'ultimo minuto con le due squadre che rispetto alla fase iniziale faticano di più in attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Gran Bretagna, partita ...