LIVE Giro di Romandia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | possibile fuga da lontano

DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2025. Il prepotente sprint con cui si è imposto sul traguardo di Friburgo nella tappa di ieri ha consegnato all’inglese Matthew Brennan della Team Visma Lease a Bike il successo di giornata e la maglia di leader della classifica generaleLa carovana affronta oggi la tappa La Grande Béroche- La Grande Béroche, 157 chilometri la lunghezza del percorso. Sono quattro le difficoltà che i ciclisti affrontano nel percorso odierno. Si parte con il Col de la Tourne, seconda categoria di 7 km al 7,7%, si prosegue con il Mauborget, altro seconda categoria di 9,8km al 5,4%. I corridori proseguono in pianura per una trentina di chilometri, tratto nel quale transitano per la prima volta sulla linea del traguardo. 🔗 Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: possibile fuga da lontano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della secondadeldi. Il prepotente sprint con cui si è imposto sul traguardo di Friburgo nelladi ieri ha consegnato all’inglese Matthew Brennan della Team Visma Lease a Bike il successo di giornata e la maglia di leader della classifica generaleLa carovana affrontalaLa Grande Béroche- La Grande Béroche, 157 chilometri la lunghezza del percorso. Sono quattro le difficoltà che i ciclisti affrontano nel percorso odierno. Si parte con il Col de la Tourne, seconda categoria di 7 km al 7,7%, si prosegue con il Mauborget, altro seconda categoria di 9,8km al 5,4%. I corridori proseguono in pianura per una trentina di chilometri, tratto nel quale transitano per la prima volta sulla linea del traguardo. 🔗 Oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brennan conquista tappa e maglia sul traguardo di Friburgo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Matthew Brennan è il nuovo leader del Giro di Romandia 17.32 Terza piazza per l’americano Artem Shmidt (Ineos Grenadiers). 17.31 Seconda posizione per il francese Aurélien Paret-Peintre (Decathlon Ag2R La Mondiale). 17.30 Quarta vittoria in carriera per il britannico del Team Visma Lease a Bike. 17.29 Matthew Brennan vince la tappa!!! 17.28 Parte la volata. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo unito a 15 chilometri dall’arrivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 15 chilometri all’arrivo 17.07 5 chilometri allo strappo di Dudingen. 17.04 20 chilometri alla conclusione. 17.01 Gruppo compatto. 16.58 Gerben Kuypers vince anche il secondo sprint intermedio. 16.55 30 secondi di vantaggio per la fuga. 16.52 Prossimi chilometri in leggera salita. 16.49 Circa 4 chilometri allo sprint intermedio di Burg. 16.46 30 chilometri alla conclusione. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:48 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del prologo del Giro di Romandia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 17:46 Nella Top 10 dell’ordine d’arrivo odierno figurano i corridori di otto nazionalità diverse. 17:45 Alberto Bettiol, in diciassettesima posizione, è il primo italiano. 🔗oasport.it

