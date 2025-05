LIVE Giro di Romandia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in testa Juan Pedro Lopez e Jay Vine

DIRETTA LIVE16:51 Mancano 40 chilometri al traguardo.16:50 Tenta l’attacco Juan Pedro Lopez della Lidl-Trek, lo segue a ruota Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG.16.48 Hugh Carthy è passato per primo sul GPM di Chaumont .16:45 Tenta l’attacco Remco Evenepoel. Ripreso Hugh Carthy.16:44 Il gruppo dei favoriti è composto da una ventina di corridori.16.41 Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers tiene la ruota di Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step.16:39 Il gruppo ha ripreso Julien Bernard della Lidl-Trek.16:34 Hugh Carthy scatta e stacca Bernard .16:32 Mancano 50 chilometri al traguardo.16:31 Il gruppo guadagna terreno. I fuggitivi vantano ancora 1’21”16:28 Mancano meno di due chilometri ai piedi della salita di Chaumont (3.2km all’ 11.4%).16:26 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 2’12”16:23 Ben Zwiehoff della Red Bull – BORA – hansgrohe, Raùl Gàarcia Pierna della Arkèa – B&B Hotels e Walay Hargos Berhe della Team Jayco AlUla sono stati ripresi dal gruppo. 🔗 Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in testa Juan Pedro Lopez e Jay Vine CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:51 Mancano 40 chilometri al traguardo.16:50 Tenta l’attaccodella Lidl-Trek, lo segue a ruota Jaydella UAE Team Emirates-XRG.16.48 Hugh Carthy è passato per primo sul GPM di Chaumont .16:45 Tenta l’attacco Remco Evenepoel. Ripreso Hugh Carthy.16:44 Il gruppo dei favoriti è composto da una ventina di corridori.16.41 Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers tiene la ruota di Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step.16:39 Il gruppo ha ripreso Julien Bernard della Lidl-Trek.16:34 Hugh Carthy scatta e stacca Bernard .16:32 Mancano 50 chilometri al traguardo.16:31 Il gruppo guadagna terreno. I fuggitivi vantano ancora 1’21”16:28 Mancano meno di due chilometri ai piedi della salita di Chaumont (3.2km all’ 11.4%).16:26 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 2’12”16:23 Ben Zwiehoff della Red Bull – BORA – hansgrohe, Raùl Gàarcia Pierna della Arkèa – B&B Hotels e Walay Hargos Berhe della Team Jayco AlUla sono stati ripresi dal gruppo. 🔗 Oasport.it

