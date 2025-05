LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA | vantaggio di 3’30 per i due battistrada

DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 14.00 Velocità media attuale di 38.6 kmh.13.55: Pithie e Thierry hanno un vantaggio appena sotto i quattro minuti.13.53: I fuggitivi e il gruppo si stanno dirigendo verso la salita di Mammolshain (2,3 km all'8,3%).13.48: Sono stati percorsi i primi 50 chilometri di questa Classica di Francoforte.13.42: Si è ridotto il vantaggio dei due fuggitivi. Sceso a quattro minuti e mezzo.13.38: Anche il gruppo ha superato il Feldberg.13.33: La prossima salita da affrontare sarà quella del Mammolshain (2,3 km all'8,3%), che verrà scalata per tre volte.13.30: Il francese Thierry ha superato per il primo la salita del Feldberg.13.23: I due fuggitivi stanno affrontando la parte conclusiva del Feldberg.

