LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA | tre uomini al comando a 35 km dalla fine

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.0016.25 Sezione pianeggiante fino al traguardo di Francoforte.16.22 Superate le 4 ore di percorrenza, sono terminate le asperità della corsa.16.21 Terzetto di testa che ha preso un margine di 10” sul gruppo inseguitore.16.18 Sulla ruota del teutonico ci sono Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Gregor Mühlberger (Movistar Team).16.17 Il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) si mette in testa, 1 km allo scollinamento.16.16 Risponde prontamente il giovanissimo Albert Withen Philipsen, danese classe 2006 della Lidl – Trek.16.15 Vari attacchi dei ciclisti, ora ci prova Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG)!16.13 I due principali favoriti della vigilia non sono presenti nel gruppo di testa. 🔗 Oasport.it - LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: tre uomini al comando a 35 km dalla fine CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.0016.25 Sezione pianeggiante fino al traguardo di.16.22 Superate le 4 ore di percorrenza, sono terminate le asperità della corsa.16.21 Terzetto di testa che ha preso un margine di 10” sul gruppo inseguitore.16.18 Sulla ruota del teutonico ci sono Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e Gregor Mühlberger (Movistar Team).16.17 Il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) si mette in testa, 1 km allo scollinamento.16.16 Risponde prontamente il giovanissimo Albert Withen Philipsen, danese classe 2006 della Lidl – Trek.16.15 Vari attacchi dei ciclisti, ora ci prova Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG)!16.13 I due principali favoriti della vigilia non sono presenti nel gruppo di testa. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: Pithie e Thierry con cinque minuti di vantaggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 13.11: In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Simone Velasco. Il corridore dell’Astana ha chiuso al quarto posto la Liegi ed è in grande forma. 13.07: Sono stati percorsi i primi 30 chilometri. 13.04: Anche il gruppo sta affrontando il primo passaggio sul Feldberg. 13.00: Il vantaggio di Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) e Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) ha raggiunto i cinque minuti. 🔗oasport.it

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Velasco e Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 12.00: Buongiorno. Cominciamo la diretta della Classica di Francoforte. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta alla 62° edizione. Ultima classica primaverile prima dei Grandi Giri, la Classica di Francoforte odierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà a Francoforte dopo 198. 🔗oasport.it

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: vantaggio di 3’30” per i due battistrada - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 14.00 Velocità media attuale di 38.6 km/h. 13.55: Pithie e Thierry hanno un vantaggio appena sotto i quattro minuti. 13.53: I fuggitivi e il gruppo si stanno dirigendo verso la salita di Mammolshain (2,3 km all’8,3%). 13.48: Sono stati percorsi i primi 50 chilometri di questa Classica di Francoforte. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Presentazione Percorso e Favoriti GP Francoforte 2025; Dove seguire il GP Francoforte 2025 in TV e Streaming? Diretta solo su Discovery+; Roma-Eintracht Francoforte, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; LIVE! Tottenham-Eintracht Francoforte 1-1; Rangers-Athletic Club 0-0; Olympique Lione-Manchester United 2-2. Diretta scritta e aggiornamenti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: presenti Covi e Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta ... 🔗oasport.it

Classica di Francoforte 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. L’Italia ci prova con Bagioli e Velasco - Un appuntamento tradizionale del primo del mese di maggio. Si corre nel giorno della Festa dei Lavoratori la Classica di Francoforte, gara World Tour ... 🔗oasport.it

LIVE! Tottenham-Eintracht Francoforte 1-1; Rangers-Athletic Club 0-0; Olympique Lione-Manchester United 2-2. Diretta scritta e aggiornamenti - LIVE! Tottenham-Eintracht Francoforte; Rangers-Athletic Club; Olympique Lione-Manchester United: tre partite di qualità in questa serata di Europa League. Postecoglou vola in Germania a casa di Götze ... 🔗eurosport.it