LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA | ripresi i battistrada corsa che si deciderà in volata!

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00

16.52 Sono tutti lì, vedremo chi avrà la meglio in volata.
16.52 5 KM ALLA FINE!!
16.51 Lavoro impeccabile della Uno-X Mobility nei confronti del capitano Court Nielsen.
16.49 Davanti ci sono Michael Matthews, Court Nielsen e lo spagnolo Alex Aranburu.
16.48 Come detto in precedenza, la gara odierna si deciderà allo sprint.
16.45 Iniziano gli ultimi 10 km della 62° edizione della Classica di Francoforte.
16.43 Uno-X Mobility che fa l'andatura.
16.40 A questo punto è inevitabile pensare ad una volata finale. Le ruote veloci che possono ambire al successo sono Michael Mattews (Team Jayco AlUla), Court Nielsen (Uno-X Mobility), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e il bolognese Simone Velasco (XDS Astana Team).

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: Pithie e Thierry con cinque minuti di vantaggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 13.11: In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Simone Velasco. Il corridore dell’Astana ha chiuso al quarto posto la Liegi ed è in grande forma. 13.07: Sono stati percorsi i primi 30 chilometri. 13.04: Anche il gruppo sta affrontando il primo passaggio sul Feldberg. 13.00: Il vantaggio di Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) e Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) ha raggiunto i cinque minuti. 🔗oasport.it

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Velasco e Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 12.00: Buongiorno. Cominciamo la diretta della Classica di Francoforte. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta alla 62° edizione. Ultima classica primaverile prima dei Grandi Giri, la Classica di Francoforte odierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà a Francoforte dopo 198. 🔗oasport.it

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: vantaggio di 3’30” per i due battistrada - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00 14.00 Velocità media attuale di 38.6 km/h. 13.55: Pithie e Thierry hanno un vantaggio appena sotto i quattro minuti. 13.53: I fuggitivi e il gruppo si stanno dirigendo verso la salita di Mammolshain (2,3 km all’8,3%). 13.48: Sono stati percorsi i primi 50 chilometri di questa Classica di Francoforte. 🔗oasport.it

