LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA | presenti Covi e Bagioli

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta alla 62° edizione.Ultima Classica primaverile prima dei Grandi Giri, la Classica di Francoforte odierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà a Francoforte dopo 198.7 km. Saranno cinque le ascese da percorrere quest’oggi, Feldberg la prima al km 41.3 (11 km al 4.9%). Dopo un tratto irregolare, ci si proietterà verso il Mammolshain (2.4 km al 7.4%), il quale sarà affrontato due volte nella prima parte di gara, una al km 87 e una al km 101.7. 10 km più tardi toccherà di nuovo al Feldberg (7.8 km al 6%), stavolta dal secondo versante. Successivamente, 50 km verranno percorsi in settori frastagliati, fino ad arrivare al terzo passaggio sul Mammolshain (km 164, 2. 🔗 Oasport.it - LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: presenti Covi e Bagioli CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi, corsa giunta alla 62° edizione.Ultimaprimaverile prima dei Grandi Giri, ladiodierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà adopo 198.7 km. Saranno cinque le ascese da percorrere quest’oggi, Feldberg la prima al km 41.3 (11 km al 4.9%). Dopo un tratto irregolare, ci si proietterà verso il Mammolshain (2.4 km al 7.4%), il quale sarà affrontato due volte nella prima parte di gara, una al km 87 e una al km 101.7. 10 km più tardi toccherà di nuovo al Feldberg (7.8 km al 6%), stavolta dal secondo versante. Successivamente, 50 km verranno percorsi in settori frastagliati, fino ad arrivare al terzo passaggio sul Mammolshain (km 164, 2. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain - Prima dell’inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d’Italia 2025, c’è ancora spazio per un’ultima classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. 🔗oasport.it

Classica di Francoforte 2025: tradizionale appuntamento di inizio maggio, non mancano le stelle in Germania - Un appuntamento tradizionale del primo giorno del mese di maggio. Si corre nel giorno della Festa dei Lavoratori la Classica di Francoforte, gara World Tour tedesca. Andiamola a scoprire nel dettaglio. PERCORSO I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri con partenza da Eschborn, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. 🔗oasport.it

LIVE Scheldeprijs 2025 in DIRETTA: la Classica dei velocisti, Moschetti ci prova. Si parte alle 13:08 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancao otto minuti all’inizio della gara. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2025. Con il Giro delle Fiandre alle spalle e la Parigi Roubaix all’orizzonte la stagione delle Classiche del Nord torna in scena con la centotredicesima edizione della Scheldeprijs. Per l’ottava volta nella storia la corsa inizierà dalla città olandese di Terneuzen. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bardiani: le formazioni per la classica di Francoforte e le due corse in Belgio; Roma-Eintracht Francoforte, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; LIVE! Tottenham-Eintracht Francoforte 1-1; Rangers-Athletic Club 0-0; Olympique Lione-Manchester United 2-2. Diretta scritta e aggiornamenti; Roma-Eintracht Francoforte: orario e dove vedere la partita. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: presenti Covi e Bagioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta ... 🔗oasport.it

Dove vedere in tv la Classica di Francoforte 2025: orari, programma, streaming - Va in scena giovedì 1 maggio la Classica di Francoforte, nota anche come Eschborn-Frankfurt am Main. La gara tedesca, giunta alla sua 62esima edizione, ... 🔗oasport.it

LIVE! Tottenham-Eintracht Francoforte 1-1; Rangers-Athletic Club 0-0; Olympique Lione-Manchester United 2-2. Diretta scritta e aggiornamenti - LIVE! Tottenham-Eintracht Francoforte; Rangers-Athletic Club; Olympique Lione-Manchester United: tre partite di qualità in questa serata di Europa League. Postecoglou vola in Germania a casa di Götze ... 🔗eurosport.it