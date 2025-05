LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA | l’Italia si affida a Velasco e Bagioli

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 14.00

12.00: Buongiorno. Cominciamo la DIRETTA della Classica di Francoforte.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Classica di Francoforte, corsa giunta alla 62° edizione.

Ultima Classica primaverile prima dei Grandi Giri, la Classica di Francoforte odierna prenderà il via da Eschborn, e si concluderà a Francoforte dopo 198.7 km. Saranno cinque le ascese da percorrere quest'oggi, Feldberg la prima al km 41.3 (11 km al 4.9%). Dopo un tratto irregolare, ci si proietterà verso il Mammolshain (2.4 km al 7.4%), il quale sarà affrontato due volte nella prima parte di gara, una al km 87 e una al km 101.7. 10 km più tardi toccherà di nuovo al Feldberg (7.8 km al 6%), stavolta dal secondo versante.

LIVE Classica di Francoforte 2025 in DIRETTA: presenti Covi e Bagioli

Classica di Francoforte 2025: il percorso ai raggi X. Si affrontano più volte Feldberg e Mammolshain - Prima dell’inizio dei grandi corse a tappe, tra meno di dieci giorni comincia il Giro d’Italia 2025, c’è ancora spazio per un’ultima classica primaverile. Si tratta del GP di Francoforte, denominata anche Eschborn-Frankfurt, che sono rispettivamente le città di partenza ed arrivo di una corsa arrivata alla sua sessantaduesima edizione. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. 🔗oasport.it

Classica di Francoforte 2025: tradizionale appuntamento di inizio maggio, non mancano le stelle in Germania - Un appuntamento tradizionale del primo giorno del mese di maggio. Si corre nel giorno della Festa dei Lavoratori la Classica di Francoforte, gara World Tour tedesca. Andiamola a scoprire nel dettaglio. PERCORSO I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri con partenza da Eschborn, sicuramente frastagliati e con alcune asperità da affrontare fin dalla prima parte. La prima salita è quella del Feldberg, che verrà scalato dal versante di 11km al 5%. 🔗oasport.it

