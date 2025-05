LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2025 in DIRETTA | alle 18 15 il via di gara-2 della finale scudetto

DIRETTA LIVE17.55 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, gara-2 valevole per la finale playoff della Superlega 2024-2025 di volley.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova–Trento, gara-2 valevole per la finale playoff della Superlega 2024-2025 di volley. Primo Maggio presenta il secondo match dell'atto conclusivo del campionato. Incontro che può rivelarsi già decisivo nella corsa al tricolore dopo la vittoria netta di Trento in gara-1 arrivata nella giornata di domenica.Civitanova ha bisogno di una scossa per riscattare il ko pesante arrivato in Trentino nella sfida d'esordio della serie. I marchigiani probabilmente hanno accusato una condizione fisica non al top per via delle energie spese nella semifinale con Perugia, superata al quinto match.

