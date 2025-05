LIVE Civitanova-Trento 3-0 Superlega volley 2025 in DIRETTA | vittoria netta dei padroni di casa serie in parità dopo due match

20.01 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.20.00 La finale scudetto si sposterà nuovamente a Trento, dove domenica alle 15.20 avrà inizio gara-3. Il fattore campo ha avuto un suo ruolo nelle prime due sfide della serie: il trend non cambierà oppure la squadra ospite espugnerà il campo avversario?19.57 Mattia Bottolo è l'MVP di quest'incontro. Una partita giocata senza timore dallo schiacciatore classe 2000, autore di ben sei ace e di una quantità industriale di attacchi punto. Il veneto si sta ergendo come uno dei possibili pilastri della Nazionale azzurra e, sotto lo sguardo attento del CT De Giorgi, la prestazione odierna sicuramente lo potrà aiutar a convincere ancor di più il tecnico dell'Italvolley.

