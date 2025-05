LIVE Civitanova-Trento 1-0 Superlega volley 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set

DIRETTA LIVE12-12 Tocco delizioso di Gargiulo.11-12 Non passa la battuta del turco.11-11 ACE LAGUMDZIJAAAA!10-11 Diagonale vincente di Nikolov da zona-4.9-11 Errore al servizio per il centrale transalpino.9-10 A segno con il primo tempo Chinenyeze.8-10 Errore al servizio per Bottolo.8-9 Non passa la battuta di Lavia.7-9 Bordata sensazionale di Michieletto.7-8 Tocco vincente di Lavia da zona-4.7-7 Errore al servizio per Boninfante.7-6 Kozamernik si ferma pensando che la Lube abbia effettuato quattro tocchi, ma il videocheck non dà ragione al centrale di Trento.6-6 Tocco delizioso di Garcia.6-5 Non passa la battuta di Flavio.5-5 A segno con il primo tempo Flavio.5-4 Ricostruzione straordinaria della Lube: salvataggio senza senso di Balaso e attacco a tutto braccio vincente di Nikolov.

