LIVE Betis Siviglia-Fiorentina Conference League 2025 in DIRETTA | importante il recupero di Kean

DIRETTA LIVEBuongiorno! Benvenuti e benvenute alla DIRETTA LIVE testuale di Betis Siviglia – Fiorentina, andata della semifinale di UEFA Conference League. Per la Viola gara delicatissima al Benito Villamarin, serve una prestazione attenta e di carattere per avvicinare la finalissima del 28 maggio. Semaforo verde alle ore 21.00!Aldilà degli elogi al Betis Siviglia, la formazione spagnola rimane una squadra che la Fiorentina di Palladino può arginare. Come? Lavorando bene sulle corsie esterne, cercando di concedere meno spazio possibile ad Antony, molto abile a saltare l’uomo per creare superiorità numerica. Altrettanto importante sarà il lavoro di filtro in mezzo al campo per oscurare Isco, cuore e regia dell’undici di Pellegrini. La Fiorentina difficilmente speculerà e punterà sulle armi a propria disposizione: un centrocampo che supporta l’azione e si inserisce (Mandragora è in formissima), la spinta incessante di Dodò sulla destra e soprattutto il ritorno in campo di Moise Kean, il principale terminale offensivo dei Viola. 🔗 Oasport.it - LIVE Betis Siviglia-Fiorentina, Conference League 2025 in DIRETTA: importante il recupero di Kean CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenuti e benvenute allatestuale di, andata della semifinale di UEFA. Per la Viola gara delicatissima al Benito Villamarin, serve una prestazione attenta e di carattere per avvicinare la finalissima del 28 maggio. Semaforo verde alle ore 21.00!Aldilà degli elogi al, la formazione spagnola rimane una squadra che ladi Palladino può arginare. Come? Lavorando bene sulle corsie esterne, cercando di concedere meno spazio possibile ad Antony, molto abile a saltare l’uomo per creare superiorità numerica. Altrettantosarà il lavoro di filtro in mezzo al campo per oscurare Isco, cuore e regia dell’undici di Pellegrini. Ladifficilmente speculerà e punterà sulle armi a propria disposizione: un centrocampo che supporta l’azione e si inserisce (Mandragora è in formissima), la spinta incessante di Dodò sulla destra e soprattutto il ritorno in campo di Moise, il principale terminale offensivo dei Viola. 🔗 Oasport.it

