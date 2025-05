Oasport.it - LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Viola sbiadita, primo atto agli spagnoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo. Buon proseguimento di serata sui nostri canali.23.10 Ladi Palladino torna alla sconfitta, non accadeva dal 9 marzo nel match contro il Napoli in campionato. Per iprossimo impegno domenica contro la Roma, viatico cruciale per un piazzamento europeo di Kean e compagni. Il ritorno contro iltra una settimana al Franchi. Tutto è aperto, lapuò farcela.23.05 Il match dellanon è da buttare: buone le prestazione dei due esterni Gosens (autore dell’assist) e Parisi (eccezion fatta per l’errore su Lo Celso che ha propiziato il raddoppio) oltre al solito De Gea. Laha dato l’impressione di essere più pericolosa con Kean, con un giocatore che faccia da riferimento per le verticalizzazioni del centrocampo, soluzione mai offerta dalla coppia Beltran-Gudmunsson nei primi 45?. 🔗 Oasport.it