LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: Ranieri riapre la partita, c'è ancora vita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Bartra nuovamente dimenticato sul secondo palo. Il difensore spagnolo anticipa bene Mandragora ma non trova il palo lungo con lo stacco di testa.85? Mancino di Lo Celso murato dalla barriera dellache si salva.83? Calcio di punizione dal limite per il, fallo dal limite di Adli (ammonito) su Lo Celso toccato e steso a pochi passi dall’area di rigore. Intanto Zaniolo in campo per Gudmunsson.82? Fase spezzettata del match: gioco fermo da due minuti per un piccolo problema a Gosens che sembra essersi ristabilito.77? Altro cambio per ilche prova a dare fisicità nella mediana: Fornals lascia il campo per fare spazio a Sergi Altimira. 76? DI UN SOFFIO A LATO LA GIRATA DI GOSENS! Il tedesco attacca bene il primo palo e salta solo da pochi passi. 🔗 Oasport.it