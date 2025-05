LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 1-0 Conference League 2025 in DIRETTA | Viola sotto dopo soli 6 minuti

DIRETTA LIVE5? 1-0 Betis Siviglia! Ezzalzouli sblocca la partita. Recupero palla di Bakambu su Comuzzo e cross radente in area per il tap-in del marocchino che batte De Gea.4? Fase di studio (come presumibile), primo possesso palla della Viola dopo un lungo giro palla degli andalusi. La Fiorentina si copre in maniera compatta sinora.1? Prima discesa di Antony sulla destra, il Betis cerca gli esterni per innescare l’uno contro uno. In questo caso bravo Ranieri a scortare fuori il brasiliano arrivato a gennaio dal Manchester United.1? SI PARTEE! Comincia il match del Villamarin. 21.00 Terminato il minuto di silenzio nel ricordo di Papa Francesco.20.55 Formazioni in campo! Atmosfera da favola, ”Betis Alè” la coreografia del pubblico andaluso per spingere il Betis, alla prima semifinale di sempre in competizioni UEFA. 🔗 Oasport.it - LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 1-0, Conference League 2025 in DIRETTA: Viola sotto dopo soli 6 minuti CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? 1-0! Ezzalzouli sblocca la partita. Recupero palla di Bakambu su Comuzzo e cross radente in area per il tap-in del marocchino che batte De Gea.4? Fase di studio (come presumibile), primo possesso palla dellaun lungo giro palla degli andalusi. Lasi copre in maniera compatta sinora.1? Prima discesa di Antony sulla destra, ilcerca gli esterni per innescare l’uno contro uno. In questo caso bravo Ranieri a scortare fuori il brasiliano arrivato a gennaio dal Manchester United.1? SI PARTEE! Comincia il match del Villamarin. 21.00 Terminato il minuto di silenzio nel ricordo di Papa Francesco.20.55 Formazioni in campo! Atmosfera da favola, ”Alè” la coreografia del pubblico andaluso per spingere il, alla prima semifinale di sempre in competizioni UEFA. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

Conference League: Betis in semifinale con la Fiorentina, LIVE Chelsea (sotto) e Rapid Vienna (in 10 con rigore e autogoal) - Oggi si definisce il quadro delle semifinali in Conference League. Infatti si disputano le gare di ritorno nei quarti di finale. La finale è... 🔗calciomercato.com

Conference League: Betis in semifinale con la Fiorentina, LIVE Chelsea (sull'1-1) e Rapid Vienna (in 10) - Oggi si definisce il quadro delle semifinali in Conference League. Infatti si disputano le gare di ritorno nei quarti di finale. La finale è... 🔗calciomercato.com

Conference League: Betis in semifinale con la Fiorentina, LIVE Chelsea (sotto su rigore) e Rapid Vienna (in 10) - Oggi si definisce il quadro delle semifinali in Conference League. Infatti si disputano le gare di ritorno nei quarti di finale. La finale è... 🔗calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Betis Siviglia-Fiorentina diretta Conference League: segui la semifinale d'andata; Betis - Fiorentina Conference League 2024; CALCIO CONFERENCE LEAGUE- Semifinale live Real Betis Siviglia-Fiorentina; Conference Legue, Betis Siviglia-Fiorentina: formazioni ufficiali. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Betis Siviglia-Fiorentina, risultato in diretta: LIVE (0-0) - Betis-Fiorentina, incontro valido per l’andata delle semifinali di Conference League 2024/2025: le scelte ufficiali di Pellegrini e Palladino. Betis-Fiorentina vale l’accesso alla finale del 28 maggio ... 🔗calciostyle.it

Betis Siviglia-Fiorentina diretta Conference League: segui la semifinale d'andata - La squadra viola a caccia della terza finale consecutiva: per la sfida in Spagna il tecnico Palladino può contare su Kean ... 🔗corrieredellosport.it

LIVE Betis Siviglia- Fiorentina, Conference League 2025 in DIRETTA: andata di fuoco in Spagna, torna Kean - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Betis Siviglia - Fiorentina, andata della ... 🔗oasport.it