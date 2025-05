LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 1-0 Conference League 2025 in DIRETTA | Viola sotto dopo soli 6 minuti serve una reazione!

DIRETTA LIVE20? GROSSA CHANCE Fiorentina! Cross liftato di Gosens dalla sinistra, palla perfetta per Mandragora che s'inserisce e sfiora il palo con la zuccata da due passi, totalmente solo. La Fiorentina è viva!18? Sinistro a giro di Parisi murato dal Betis dopo la discesa della Fiorentina che prova a rientrare in partita cercando le imbucate centrali per coinvolgere i due attaccanti.17? La Fiorentina fatica a trovare i suoi due principali terminali offensivi: Beltran e Gudmunsson (spesso bracciati da Bartra e l'ex Napoli Natan).13? Si accende Isco che rientra dentro il campo ed esplode un destro a giro di poco lontano dai pali difesi dal suo connazionale De Gea, il tutto nato da un errore in impostazione di Pongracic.11? Cross di Mandragora da sinistra: Ranieri anticipato dall'avversario prima di colpire di testa verso la porta avversaria.

