LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 1-0 Conference League 2025 in DIRETTA | Kean in campo Viola a caccia del pari!

DIRETTA LIVE59? Rischia l'ammonizione Mandragora: gamba alta e gioco pericoloso in mezzo al campo ai danni di Pablo Fornals. Nessun giallo per il centrocampista della Fiorentina.54? La Fiorentina sembra aver cambiato pelle e cerca con più frequenza la verticalizzazione con Kean a dettare i movimenti facendo da riferimento là davanti.51? Kean pescato da solo dal limite (colto impreparato dal mancato colpo di testa di Natan), aggancia male l'attaccante Viola che viene fermato dalla presa bassa in uscita di Vieites.48? DE GEA FANTASTICO! Punizione al bacio di Isco che da destra pesca Bartra in area: lo spagnolo sale in quota e colpisce di testa con una soluzione angolata che fa i conti con il colpo di reni di pura classe di De Gea.46? Gudmunsson vicino al pari! L'islandese apre il piattone a "tu per tu" con Vieites che copre bene lo specchio (la posizione sembrava leggermente oltre la linea).

