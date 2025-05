LIVE Betis Siviglia-Fiorentina 1-0 Conference League 2025 in DIRETTA | Cataldi out per infortunio la Viola fatica a rendersi pericolosa

DIRETTA LIVE30? Tanto spazio per Parisi che cerca sul binario opposto Gosens che colpisce debolmente di testa in area di rigore, presa tranquilla per Vieites.28? Dura 28 minuti la partita di Danilo Cataldi, al suo posto Palladino punta su Adli, probabile slittamento di Fagioli in regia al posto di Cataldi.27? Cataldi incredibilmente a terra con le mani nei capelli. Problema per il centrocampista Viola che si tocca all'altezza del flessore dopo il tiro.26? Gudmonsson prova ad inventare da sinistra e apparecchia per Cataldi: destro aperto dell'ex Lazio murato da Cardoso al limite dell'area di rigore.24? Traversone di Parisi da destra, Beltran arpiona il pallone in area prima dell'incombere della difesa del Betis che depura l'area di rigore.20? GROSSA CHANCE Fiorentina! Cross liftato di Gosens dalla sinistra, palla perfetta per Mandragora che s'inserisce e sfiora il palo con la zuccata da due passi, totalmente solo.

