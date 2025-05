LIVE Arnaldi-Draper ATP Madrid 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.00giocatori in campo!17:30 Questa partita inoltre vale un piazzamento provvisorio del ligure all’interno delle teste di serie degli Internazionali d’Italia, al via lunedì con le qualificazioni. Vincendo sarebbe infatti 32° ATP!17:25 Dopo aver battuto Berrettini per 7-6, ritiro al 3° turno, il britannico ha superato comodamente Tommy Paul ed è nelle condizioni di essere nettamente favorito oggi contro il ligure.17:21 Completa la rimonta l’argentino e si regala la semifinale contro Ruud! Adesso però Arnaldi e Draper in campo, 10? e ci siamo!16:48 Cerundolo pareggia i conti al tie-break, il set decisivo e poi Arnaldi-Draper!15:40 Primo set vinto per 6 giochi a 3 di Jakub Mensik su Francisco Cerundolo. Poi Arnaldi!15:08 In campo Cerundolo e Draper, poi l’azzurro!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra l’azzurro Matteo Arnaldi e il britannico Jack Draper, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (SPA). 🔗 Oasport.it - LIVE Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.00in!17:30 Questa partita inoltre vale un piazzamento provvisorio del ligure all’interno delle teste di serie degli Internazionali d’Italia, al via lunedì con le qualificazioni. Vincendo sarebbe infatti 32° ATP!17:25 Dopo aver battuto Berrettini per 7-6, ritiro al 3° turno, il britannico ha superato comodamente Tommy Paul ed è nelle condizioni di essere nettamente favorito oggi contro il ligure.17:21 Completa la rimonta l’argentino e si regala la semifinale contro Ruud! Adesso peròin, 10? e ci siamo!16:48 Cerundolo pareggia i conti al tie-break, il set decisivo e poi!15:40 Primo set vinto per 6 giochi a 3 di Jakub Mensik su Francisco Cerundolo. Poi!15:08 InCerundolo e, poi l’azzurro!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra l’azzurro Matteoe il britannico Jack, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di(SPA). 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Arnaldi-Draper LIVE su Uno; LIVE Alle 17.45 Arnaldi-Draper per un posto in semifinale; Arnaldi-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: serve un’impresa contro il mancino britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra l'azzurro Matteo ARNALDI e il ... 🔗oasport.it

LIVE Alle 17 Arnaldi-Draper per un posto in semifinale - Arnaldi dopo le vittorie con il croato Borna Coric, il serbo Novak Djokovic e il bosniaco Damir Dzumhur ha regolato lo statunitense Frances Tiafoe. Draper dopo il bye al primo turno ha sconfitto ... 🔗gazzetta.it

Arnaldi-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming - Matteo Arnaldi va a caccia della sua prima semifinale al Madrid Open: l'ostacolo è importante, ovvero il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5 del seeding. Il match, in programma come ... 🔗sport.sky.it