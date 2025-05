LIVE Arnaldi-Draper 0-6 4-6 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | si ferma ai quarti di finale il bel cammino dell’azzurro

DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.00

19:00 Draper b. Arnaldi 6-0, 6-4! Chiude il mancino britannico con la prima vincente. Partita che c'è stata nel secondo set, l'azzurro lascia Madrid con ottime sensazioni.

40-15 Sbaglia il colpo dopo il servizio Draper.

40-0 Altra prima e altro punto. Fioccano le palle match!

30-0 Servizio vincente.

15-0 Stecca nel tentativo di recupero con il dritto il ligure. Meno tre per il britannico.

4-5 Con una seconda robusta l'azzurro tiene la battuta! Servirà Draper a breve per chiudere.

40-15 Grande strettino del ligure con il dritto, poi il rovescio di là basta!

30-15 Servizio vincente!!

15-15 Sfiora il miracolo con il dritto in spaccata. Sempre la risposta carica di Draper a incidere.

15-0 Si ferma in rete il lungoriga di rovescio di Draper.

