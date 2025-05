LIVE Arnaldi-Draper 0-6 2-3 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | serve un miracolo dell’azzurro nel 2 set

DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.00 30-0 Servizio in kick e dritto anomalo vincente Arnaldi. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Jack. 2-4 Con il servizio il britannico allunga ancora verso la semifinale. 40-15 Gran seconda slice di Draper. Seconda 30-15 Errore di dritto di Draper. 30-0 Fuori la risposta di rovescio di Arnaldi. 15-0 Ace (3°), beh. Come scoraggiare un tentativo di rimonta. 2-3 La rifà ma mette sul nastro il dritto lungoriga, comunque in spaccata. Peccato, due scelte giuste, due punti persi. Break Draper. 30-40 Rimane sulle corde la smorzata di rovescio ad Arnaldi. Che peccato! Era molto giusta. 30-30 Doppio fallo (1°)! Attenzione! 30-15 Palla corta, pallonetto!!! 15-15 Risposta carichissima d'effetto con il dritto di Draper.

