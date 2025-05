LIVE Arnaldi-Draper 0-6 2-1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | ottima reazione del ligure nel 2 set

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.0030-15 Palla corta, pallonetto!!!15-15 Risposta carichissima d’effetto con il dritto di Draper. Punto diretto.15-0 Servizio e dritto Arnaldi!!2-2 A zero Draper.40-0 Servizio e dritto mostruoso.30-0 Esce il rovescio difensivo dell’azzurro.15-0 Ace (2°) anche per Draper.2-1 Ancora una grande combinazione di dritti a dare punto e game ad Arnaldi! Benissimo!SecondaA-40 Palla corta suicidaria di Draper e punto per Arnaldi!40-40 Errore anche del britannico però!40-A Errore di dritto dopo il servizio del ligure che manda Draper a palla break.40-40 Errore di dritto dopo un’ottima.40-30 Lungo il rovescio difensivo.40-15 SUPERBO punto! Prima il lungoriga di dritto e poi quello di rovescio, al salto!30-15 Stecca di dritto in uscita dalla battuta Arnaldi. 🔗 Oasport.it - LIVE Arnaldi-Draper 0-6, 2-1, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: ottima reazione del ligure nel 2° set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.0030-15 Palla corta, pallonetto!!!15-15 Risposta carichissima d’effetto con il dritto di. Punto diretto.15-0 Servizio e dritto!!2-2 A zero.40-0 Servizio e dritto mostruoso.30-0 Esce il rovescio difensivo dell’azzurro.15-0 Ace (2°) anche per.2-1 Ancora una grande combinazione di dritti a dare punto e game ad! Benissimo!SecondaA-40 Palla corta suicidaria die punto per!40-40 Errore anche del britannico però!40-A Errore di dritto dopo il servizio delche mandaa palla break.40-40 Errore di dritto dopo un’.40-30 Lungo il rovescio difensivo.40-15 SUPERBO punto! Prima il lungoriga di dritto e poi quello di rovescio, al salto!30-15 Stecca di dritto in uscita dalla battuta. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗tpi.it

LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: alle 06.00 la FP2, la Ferrari sfida la McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.38 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 Lando Norris McLaren 1:17.252 2 Carlos Sainz Williams +0.1493 Charles Leclerc Ferrari +0.209 4 Oscar Piastri McLaren +0.418 5 Max Verstappen Red Bull +0.444 6 Alexander Albon Williams +0.461 7 George Russell Mercedes +0.464 8 Fernando Alonso Aston Martin +0.484 9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.595 10 Lance Stroll Aston Martin +0. 🔗oasport.it

Arsenal-PSG LIVE alle 21, le ultime e le probabili formazioni - Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21, si apre il sipario sul penultimo atto della Champions League... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arnaldi-Draper LIVE: l'inglese vince il 1° set; LIVE Atp Madrid, Arnaldi-Draper 0-6 2-1: Matteo avanti nel secondo set; Musetti ai quarti: De Minaur ko in due set; Sinner lotta e va in semifinale: Struff ko. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Alle 17 Arnaldi-Draper per un posto in semifinale - Arnaldi dopo le vittorie con il croato Borna Coric, il serbo Novak Djokovic e il bosniaco Damir Dzumhur ha regolato lo statunitense Frances Tiafoe. Draper dopo il bye al primo turno ha sconfitto ... 🔗gazzetta.it