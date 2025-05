LIVE Arnaldi-Draper 0-1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | inizio con break del mancino britannico

DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DIALLO DALLE 20.00

15-0 Con un perentorio dritto lungoriga Draper.

0-1 Lungo di metri il dritto inside in di Arnaldi che cede il servizio.

30-40 Palla corta del ligure su cui arriva comodamente Draper di rovescio e forza l'errore di Arnaldi con il passante.

30-30 Non risponde Draper!

Seconda

15-30 Picchia duro Draper e poi colpisce con il tocco delizioso.

15-15 Gran lungoriga di rovescio del ligure.

0-15 Errore di dritto del ligure per aprire il match.

Matteo Arnaldi al servizio.

17:38 Palleggio di riscaldamento in corso, 4? e si parte!

Giocatori in campo!

17:30 Questa partita inoltre vale un piazzamento provvisorio del ligure all'interno delle teste di serie degli Internazionali d'Italia, al via lunedì con le qualificazioni.

