Lite furiosa in strada degenera Prende a pugni un agente bloccato col Taser e arrestato

arrestato un trentacinquenne tunisino, regolare sul territorio e residente a Gallarate con l'accusa di lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le manette sono scattate dopo l'intervento della Volante del Commissariato e di una pattuglia della Polizia locale per una Lite tra due uomini in via Borghi. Giunti sul posto gli agenti sono stati avvicinati da un tunisino che ha dichiarato di essere stato aggredito da un connazionale. Alla richiesta di esibire i propri documenti il nordafricano che aveva richiesto l'intervento li ha mostrati senza alcun problema mentre il suo presunto aggressore si è mostrato da subito riluttante, riferendo di esserne sprovvisto. Di fronte al suo comportamento i poliziotti hanno deciso di farlo avvicinare all'auto per procedere alla sua identificazione, ma lo straniero si è mostrato sempre meno collaborativo, cercando addirittura di allontanarsi per sottrarsi al controllo, fino ad introdursi all'interno di un negozio.

