L’Italia cresce più della Germania | Pil sorretto da industria e turismo

della Fondazione Edison — spiega in questa intervista i motivi dei risultati e, soprattutto, che cosa fare per conservarli.Professore, che cosa succede alL’Italia?"Pochi si sono resi conto che non siamo più in coda alle classifiche della crescita. Anzi, per alcuni aspetti — e penso alla posizione patrimoniale — siamo creditori netti sull’estero, come la Germania, la Svezia e l’Olanda. Come a dire: siamo entrati nel ristretto club dei Paesi frugali". 🔗 Quotidiano.net - L’Italia cresce più della Germania: "Pil sorretto da industria e turismo" È uno dei pochi economisti che da sempre difende lo "stellone" italiano, smentendo con i numeri alla mano "gufi" e "cassandre" fermi al racconto di un Paese da serie B. E ora che anche l’Istat certifica una accelerazione del Pil dello 0,3% del primo trimestre dell’anno, con una crescita acquisita dello 0,4%, Marco Fortis — una cattedra all’Università Cattolica, vicepresidenteFondazione Edison — spiega in questa intervista i motivi dei risultati e, soprattutto, che cosa fare per conservarli.Professore, che cosa succede al?"Pochi si sono resi conto che non siamo più in coda alle classifichecrescita. Anzi, per alcuni aspetti — e penso alla posizione patrimoniale — siamo creditori netti sull’estero, come la, la Svezia e l’Olanda. Come a dire: siamo entrati nel ristretto club dei Paesi frugali". 🔗 Quotidiano.net

