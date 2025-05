L’Istat certifica un pil migliore del previsto Ottimismo sulla crescita

L’Istat certifica un’economia in salute, solo la sinistra vede miseria e carestia. L’agricoltura da record traina il Pil - La nave va, direbbe Federico Fellini, che nel suo capolavoro aveva inserito a bordo del panfilo un rinoceronte, ammalato di tristezza d’amore, che saltuariamente veniva visitato dai passeggeri con aria altrettanto triste. Una metafora della sinistra decadente e malinconica che oggi commenta i dati Istat con la brillantezza di un pachiderma ferito. Gli indicatori fondamentali dell’economia italiana sono buoni, incoraggianti, all’interno di un contesto mondiale rallentato dalle crisi belliche e da quello europeo che paga “dazio” ai rincari energetici e alla frenata della “locomotiva” tedesca, ... 🔗secoloditalia.it

Conti pubblici, Istat: deficit cala a -3,4% del Pil nel 2024 - L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (AP), misurato in rapporto al Pil, è stato pari a -3,4%, a fronte del -7,2% nel 2023. Lo rileva l’Istat. In valore assoluto, l’indebitamento per il 2024 è stato di -75.547 milioni di euro, in diminuzione di circa 78,7 miliardi rispetto a quello dell’anno precedente. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è positivo e pari a 9. 🔗lapresse.it

Pil italiano in lieve rialzo nel quarto trimestre 2024: Istat conferma crescita dello 0,1% - Nel quarto trimestre del 2024 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% nei confronti del quarto trimestre del 2023. Si tratta di un "lieve rialzo rispetto alla stima preliminare", che aveva registrato una crescita nulla in termini congiunturali e dello 0,5% in termini tendenziali. Lo rende noto l'Istat che ha diffuso oggi i conti economici del quarto trimestre. 🔗quotidiano.net

L'Istat certifica un pil migliore del previsto. Ottimismo sulla crescita - Con una crescita leggermente migliore delle attese nel 2025 i riferimenti per la finanza pubblica sono confortanti. Su tutto incombe però l’onda atlantica della smania distruttiva trumpiana ... 🔗ilfoglio.it

Istat: 'L'economia è in ripresa'. Giorgetti: 'Pil meglio di altri, le nostre politiche sono efficaci' - Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo ... 🔗ansa.it

Pil, l’Istat: economia in ripresa, crescita del +0,3% nel primo trimestre. Giorgetti: «Italia fa meglio di altri» - Il primo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al primo trimestre del 2024 ... 🔗msn.com