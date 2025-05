Lista esclusa fa ricorso al Tar fissata l' udienza Gli avversari non si costituiscono

udienza per la discussione del ricorso presentato dalla Lista "Prima Pignataro - Rinascita Civica", con Giovan Giuseppe Palumbo sindaco, contro il provvedimento di ricusazione della Lista. 🔗 Casertanews.it - Lista esclusa fa ricorso al Tar, fissata l'udienza. Gli avversari non si costituiscono Il presidente della quinta sezione del Tar di Napoli, Maria Abbruzzese, ha fissato per venerdì 2 maggio l'per la discussione delpresentato dalla"Prima Pignataro - Rinascita Civica", con Giovan Giuseppe Palumbo sindaco, contro il provvedimento di ricusazione della. 🔗 Casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Comunali, a Melito Porto Salvo esclusa la lista di Patrizia Crea: "Chiesto riesame, altrimenti ricorso" - Ieri la felicità per l'avvio ufficiale della campagna elettorale, oggi la doccia fredda annunciata dalla stessa Patrizia Crea, candidata sindaca alle prossime comunali di Melito Porto Salvo. Sostenuta dalla lista L'Onda del Riscatto contro l'avversario Tito Nastasi (Melito Bene Comune), Crea... 🔗reggiotoday.it

Lista esclusa dalle elezioni, depositato il ricorso al Tar: "Ingiustizia amministrativa" - Depositato il ricorso al Tar della lista "Prima Pignataro-Rinascita Civica", ricusata dalla commissione elettorale di Teano. Lo conferma il candidato a sindaco Giovan Giuseppe Palumbo che in una nota dichiara di aver "avviato tutte le iniziative legali necessarie a difendere i nostri diritti e... 🔗casertanews.it

Strage del 2 agosto a Bologna: Bellini fa ricorso in Cassazione dopo l’ergastolo - Reggio Emilia, 20 febbraio 2025 – I legali dell’ex esponente reggiano di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, hanno depositato il ricorso in Cassazione per chiedere “l’annullamento, con o senza rinvio”, della sentenza pronunciata lo scorso 8 luglio dai giudici della Corte d’Assise d’appello bolognese. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lista esclusa fa ricorso al Tar, fissata l'udienza. Gli avversari non si costituiscono; Comunali, a Melito Porto Salvo esclusa la lista di Patrizia Crea: Chiesto riesame, altrimenti ricorso; Lista esclusa dalle elezioni, depositato il ricorso al Tar: Ingiustizia amministrativa; Pignataro Maggiore – Lista esclusa, Palumbo Cuccaro presentano il ricorso. La giurisprudenza lascia poche speranze. L’accordo Bonacci Vito all’origine del caos. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Comunali Melito Porto Salvo, esclusa la lista di Patrizia Crea: “faremo ricorso” - Brutte notizie per Patrizia Crea, candidato sindaco di Melito Porto Salvo: la sua lista è stata esclusa dalla competizione elettorale. “In seguito della momentanea esclusione della nostra lista ... 🔗strettoweb.com

Lista Turano sul ricorso al Tar Lazio: “aspettiamo sereni il responso della magistratura“. - In relazione dell’accoglimento del Tar del ricorso presentato dai partiti del centrodestra, interviene la Lista Turano. «La sentenza del TAR non ci racconta nulla di nuovo – si legge in una nota – All ... 🔗ilgranchio.it