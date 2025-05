L’Isola d’Elba festeggia i 211 anni dall’arrivo di Napoleone con 4 giorni di eventi

PORTOFERRAIO – Un calendario ricco di appuntamenti per i cittadini elbani e gli ospiti dell’Isila per celebrare insieme il periodo francese e napoleonico all’Elba. Incontri, trekking, degustazioni, proiezioni, rievocazioni e appuntamenti “di gusto”, da domani (2 maggio) al 5 maggio in occasione del 211esimoversario dell’arrivo dell’Imperatore per l’evento: Le Rotte Mediterranee diorganizzato da Comune di Portoferraio, in collaborazione con la Gestione Associata del Turismo, Fondazione Isola, Unione Giuristi della Vite e del Vino, Federazione Europea delle Città Napoleoniche ed Iter Vitis – Itinerario Europeo dei vitigni. L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Toscana, della Direzione regionale dei musei nazionali della Toscana, dell’Ordine degli avvocati di Livorno e dell’Elba ed il contributo del consiglio regionale toscano. 🔗 Corrieretoscano.it