L’Isola dei Famosi al posto di The Couple | come cambia il palinsesto di Canale 5

Canale 5: a partire dalla prossima settimana andrà in onda L'Isola dei Famosi di Veronica Gentili e da metà maggio i suoi naufraghi prenderanno il posto delle coppie di The Couple di Ilary Blasi. 🔗 Cambio programmazione su5: a partire dalla prossima settimana andrà in onda L'Isola deidi Veronica Gentili e da metà maggio i suoi naufraghi prenderanno ildelle coppie di Thedi Ilary Blasi. 🔗 Fanpage.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

“L’Isola dei famosi”, addio ad Alvin: chi potrebbe prendere il suo posto - News tv. “L’Isola dei famosi”, addio ad Alvin: chi potrebbe prendere il suo posto – In vista del ritorno in prima serata su Canale 5 de L’Isola dei famosi, dopo Grande Fratello Vip e The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, il reality prende forma. Se sul nome di naufraghi che sbarcheranno in Honduras c’è ancora il massimo riserbo, si fa un gran parlare invece di conduttori, opinionisti e inviati. 🔗tvzap.it

Isola dei famosi, indiscrezioni clamorose su Pierpaolo Pretelli: ecco a chi può "soffiare" il posto - Pierpaolo Pretelli pronto a sostituire Alvin nel ruolo di inviato all'Isola dei famosi? Il reality di Canale 5 tornerà in onda dopo il Grande Fratello di Alfonso Signorini e dopo The Couple, un nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Se sui nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras c'è ancora il massimo riserbo, qualche voce in più invece circola su conduzione, opinionisti e inviati. Per quanto riguarda la conduzione, secondo le ultime indiscrezioni Vladimir Luxuria non sarebbe stata confermata alla guida del programma. 🔗liberoquotidiano.it

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2025 con Veronica Gentili | Ventura opinionista Pretelli sarà l’inviato. 🔗Su questo argomento da altre fonti