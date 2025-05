L’ipocrisia di Landini | attacca Meloni sullo stipendio ma dimentica la verità sul suo

Ilgiornale.it - L’ipocrisia di Landini: attacca Meloni sullo stipendio ma dimentica la verità sul suo Il segretario della Cgil ironizza su una frase della presidente del Consiglio sull'aumento dei salari reali 🔗 Ilgiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Landini a Meloni: “Salari aumentati? Ipocrisia. Il governo non c’entra nulla, ha alzato le tasse” - Dal palco di Roma, durante la Festa dei lavoratori del Primo maggio, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha replicato a Giorgia Meloni, secondo cui i salari degli italiani sarebbero aumentati. “Quando l’ho sentita pensavo di aver sbagliato canale – ha detto Landini – se i salari, in parte, sono aumentati, è solo merito degli accordi sindacali. Il governo non c’entra nulla, anzi, al contrario ha aumentato le tasse per i lavoratori dipendenti e per i pensionati“. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Chi paga le tasse..." Landini attacca Meloni, ma i dati lo smentiscono - Il capo della Cgil attacca Meloni sulla lotta all'evasione fiscale ma si dimentica degli ultima dati positivi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate 🔗ilgiornale.it

Bombardieri scrive a Meloni: pronti a parlare del patto contro i dazi. Ora Landini balla da solo - Il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni, aprendo alla sua richiesta di un nuovo patto del Sistema Italia per rispondere alla crisi dei dazi. Si tratta di un segnale importante, perché finora la Uil ha fatto asse con la Cgil, adottando una linea di chiusura piuttosto marcata nei confronti dell’esecutivo. Stavolta si pone, invece, su una linea di confronto di merito più simile a quella della Uil, lasciando prefigurare uno spostamento degli equilibri nel mondo sindacale italiano. 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’ipocrisia di Landini: attacca Meloni sullo stipendio ma dimentica la verità sul suo; L'«elemosina» ai vigilanti smaschera l'ipocrisia della Cgil di Landini. Capezzone: «Pensa solo a fare politica»; Il testo di Scurati censurato dalla Rai: “Governo Meloni post fascista, vuole riscrivere la storia”; Landini a Meloni | Salari aumentati? Ipocrisia Il governo non c’entra nulla ha alzato le tasse. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Landini a Meloni: “Salari aumentati? Ipocrisia. Il governo non c’entra nulla, ha alzato le tasse” - "Quando l'ho sentita mi sono convinto di aver sbagliato canale, non ci potevo credere": Landini contro Meloni, ecco cosa ha detto [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Landini attacca Meloni: "L’unico salario che cresce è il suo. Gli italiani non arrivano a fine mese" - Dal corteo del Primo Maggio a Roma, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sferra un attacco frontale al governo Meloni, accusando l’esecutivo di vivere scollegato dalla realtà ... 🔗globalist.it

Landini “assedia” la Rai e attacca la Meloni sul primo maggio - La protesta del segretario della Cgil, Maurizio Landini, tra la sede Rai e gli attacchi alla Premier Meloni per il primo maggio e il lavoro. 🔗msn.com