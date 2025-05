Lions Day | una domenica dedicata alla prevenzione e all' informazione

Lions Club Ceglie Messapica, Alto Salento organizza il Lions Day domenica 4 maggio 2025 in Piazza Plebiscito, dalle ore 09:30 alle ore 13:00. L’evento comprende una serie interessante di iniziative tra cui lo screening gratuito per il diabete, per la valutazione. 🔗 Brindisireport.it - "Lions Day": una domenica dedicata alla prevenzione e all'informazione CEGLIE MESSAPICA - IlClub Ceglie Messapica, Alto Salento organizza ilDay4 maggio 2025 in Piazza Plebiscito, dalle ore 09:30 alle ore 13:00. L’evento comprende una serie interessante di iniziative tra cui lo screening gratuito per il diabete, per la valutazione. 🔗 Brindisireport.it

