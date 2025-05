Panorama.it - L’invenzione dei sessi

Le più arrabbiate sono le donne, quelle vere, che contestano le «presunte». Il caso più clamoroso ha riguardato Angela Carini, medaglia d’argento ai campionati mondiali di boxe del 2019. Alle Olimpiadi di Parigi la campionessa ha abbandonato l’incontro in cui stava combattendo contro l’algerina Imane Khelif, criticando la sua ammissione al torneo dei pesi welter. L’avversaria in precedenza era stata esclusa, per decisione dell’International Boxing Association, in quanto i risultati degli esami medici non rispettavano l’accesso alle categorie femminili. Poi, a sorpresa, Khelif era stata riammessa dal Comitato olimpico, senza che però venissero rese note le ragioni per cui prima non era stata considerata in regola con le norme. Ne è nata una polemica sull’identità sessuale della pugile algerina che, in effetti, pur non essendo mai stata dichiarata trans, aveva sembianze mascoline. 🔗 Panorama.it