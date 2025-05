L’intelligenza artificiale entra in classe | tra compiti ‘delegati’ ai chatbot e tutor virtuali ministeriali la scuola affronta la rivoluzione digitale che cambierà per sempre l’apprendimento

Il Foglio AI al Tg1: come l'intelligenza artificiale entra nelle redazioni - "Noi giornalisti facciamo le domande e l'intelligenza artificiale ci dà le risposte". Così il direttore del Foglio Claudio Cerasa racconta l'esperimento del Foglio AI, lanciato dal nostro giornale e che andrà avanti per un mese. Il servizio del Tg1. 🔗ilfoglio.it

L’intelligenza artificiale in classe: "Rischi e virtù, serve formazione" - di Simona Ballatore BERGAMO "Tutte le transizioni sono accompagnate da atteggiamenti ambivalenti: da un lato si colgono aspetti positivi, legati a un possibile miglioramento della vita, a una semplificazione; dall’altro emerge un’inquietudine, una preoccupazione. Succede anche nel mondo della scuola, alle prese con il digitale". Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia e professore all’Università Cattolica, inquadra la sfida, sondaggi alla mano. 🔗ilgiorno.it

L’Intelligenza Artificiale entra all'istituto Piria-Ferraris/Da Empoli per affrontare le sfide del futuro - L’Intelligenza Artificiale entra nelle scuole per rivoluzionare l’apprendimento e la didattica. L’Istituto Tecnico Economico Piria - Ferraris/Da Empoli di Reggio Calabria è lieto di ospitare l’evento inaugurale del tour "Generazione AI", promosso dall’associazione Tgwebai (www.tgwebai.it) in... 🔗reggiotoday.it

La Cina rivoluziona l’istruzione: l’intelligenza artificiale entra in classe - La Cina ha annunciato che integrerà applicazioni di intelligenza artificiale negli sforzi didattici, nei libri di testo e nei programmi scolastici come parte di una nuova ambiziosa e completa riforma ... 🔗msn.com

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - Pechino introduce corsi obbligatori di IA nelle classi primarie attraverso un nuovo percorso formativo per l’uso di chatbot e assistenti virtuali ... 🔗msn.com

Intelligenza Artificiale per la Scuola Italiana. Quando l’educazione incontra l’innovazione: nasce Minerva Education AI - Insegnare è un atto d’amore, ma anche una maratona quotidiana. Tra scadenze burocratiche, aggiornamenti normativi, e classi sempre più eterogenee, il tempo per creare attività davvero personalizzate s ... 🔗orizzontescuola.it