lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio. Il settore in cui si ricerca più personale è quello dei servizi, con 690 ingressi programmati in provincia in aprile e 3.910 nel trimestre, con il comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 250 entrate nel mese e 2.280 nel trimestre anche in vista dell’approssimarsi della stagione turistica estiva. 🔗 Ilgiorno.it - L’indagine: posti di lavoro sì candidati no Occupazione in crescita in Valtellina e Valchiavenna. Sono 1.110 le opportunità lavorative offerte dalle imprese della provincia nello scorso mese di aprile, 110 in più rispetto allo stesso mese del 2024 e 5.290 nel trimestre aprile-giugno 2025, 150 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente.A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero dele delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio. Il settore in cui si ricerca più personale è quello dei servizi, con 690 ingressi programmati in provincia in aprile e 3.910 nel trimestre, con il comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 250 entrate nel mese e 2.280 nel trimestre anche in vista dell’approssimarsi della stagione turistica estiva. 🔗 Ilgiorno.it

Corsica Ferries assume, 150 posti di lavoro sulle navi della flotta: si cercano chef, addetti sala, personale di cucina. Ecco come candidarsi - La compagnia di navigazione Corsica Ferries ha dato il via ad una campagna di reclutamento che prevede l'assunzione fino a 150 lavoratori da impiegare a tempo determinato (da un mese fino a90 giorni) a bordo delle navi della flotta tra personale navigante di macchina, camera e cucina per tutte le... 🔗livornotoday.it

STMicroelectronics, si va in Regione: "Più investimenti non garantiscono i posti di lavoro" - Sono giorni di grande apprensione e fermento per i lavoratori della STMicroelectronics: giovedì c'è stato l’incontro a Roma con il ministro dell’Impresa e del Made in Italy Adolfo Urso e coi vertici della multinazionale. La doccia fredda con l’annuncio di riorganizzazione (a livello mondiale)... 🔗monzatoday.it

Deutsche Post annuncia il taglio di 8.000 posti di lavoro in Germania: “Si spediscono meno lettere e i costi aumentano” - Il servizio postale tedesco, Deutsche Post, ha annunciato che intende tagliare 8.000 posti di lavoro a causa del calo del numero di lettere spedite e alla luce del calo degli utili della società madre. I tagli saranno effettuati quest’anno “in modo socialmente responsabile”, ha fatto sapere il gigante della logistica Dhl, a cui Deutsche Post fa capo. L’anno scorso “il numero di lettere tradizionali contenenti documenti ha continuato a diminuire”, spiega il gruppo. 🔗ilfattoquotidiano.it

